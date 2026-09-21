Cyklistický seriál Direct Road Classics již podesáté zvedl amatérské silniční cyklisty ze sedla. Jubilejní „monument“ Ještěd v sobotu uzavřel sezonu 2026, která přinesla více novinek a také účastnický rekord.
Pálava, nová lokalita na Vysočině a ikonický Ještěd. Seriál Direct Road Classics pro letošek dospurtoval do cíle a zapsal doposud nejvyšší počet účastníků ve své historii. Tři zastávky přinesly dohromady 3 795 registrací. K rekordnímu číslu pomohly i novinky v podobě dětských závodů a časovkářského formátu v novoměstské Vysočina Areně. I bez těchto nových formátů se však letos do série zapojil rekordní počet cyklistů a cyklistek.
Na ikonický vrchol kolem krás Libereckého kraje se série vydala již počtvrté. Závěrečné stoupání z Křižan na Ještěd s převýšením 600 metrů a délkou skoro 11 kilometrů neminulo nikoho, porci kilometrů před tímto vyvrcholením si ale mohl každý přihlášený vybrat podle svého gusta. Na výběr totiž byla kromě dvou různých formátů na dlouhé trase také kratší varianta. Spolu s jezdci dětského formátu Malý Klasik se na start na náměstí Dr. E. Beneše postavilo 1 227 účastníků.
Jako první u nezaměnitelného vysílače finišoval Tomáš Višňovský, vítěz formátu závod. Trasou dlouhou 93 kilometrů „proletěl“ za 2 hodiny a 42 minut. Mezi ženami byla nejrychlejší Helena Karásková-Erbenová.
Konec dlouhého pelotonu na Ještědu finišoval takřka o tři hodiny později. Právě v druhé polovině početného balíku se nacházeli účastníci formátu švih, kteří si tradičně mohli naplno užít servis na trase v podobě bohatě zásobené občerstvovací stanice i s kávou v porcelánu.
Nechyběla ani afterparty, na které program odstartoval živý podcast s letošní olympijskou vítězkou Zuzanou Maděrovou, která během letní přípravy trávila na silničním kole spoustu času. Poté přišla chvíle slávy pro celoseriálové vítěze jednotlivých kategorií, mezi které patří Marcela Joglová, Jakub Dostál, Klára Bubnová, Kostiantyn Garbar, Adéla Hrubošová a Martin Šafář.
Zmíněná šestice patří mezi celkových 234 Superklasiků, kteří se přihlásili na celý seriál.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit