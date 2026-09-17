Na první pohled je to běžný inzerát na práci. Ozvou se na něj desítky vhodných uchazečů. Firma je ale všechny odmítne, nebo jim ani nikdy neodpoví. Ve skutečnosti totiž nikoho v danou chvíli nesháněla. A přesto nabídka z webu nezmizela.

Přístup zvaný v americkém prostředí jako ghost jobs, tedy nabízení práce pro duchy, se v posledních letech stal jedním z běžných nástrojů, který firmy využívají. Slouží jim spíše jako pojistka do budoucna. Data ukazují, jak častý je tento jev v Česku a ve kterých sektorech se s ním uchazeči setkají nejčastěji.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Proč firmy inzerují pozice, na které vlastně nikoho neshání.
  • Ve kterých odvětvích jsou v Česku takové pozice nejčastěji.
  • Jak chtějí „ghost jobs“ omezit američtí politici.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.