Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany, který označil jako Euro Patriot. Evropa by podle něj měla spojit své schopnosti podobně jako při vzniku výrobce letadel Airbus. Projekt by podle Babiše posílil evropský příspěvek k Severoatlantické alianci (NATO) a mohl by pomoci také českému obrannému průmyslu. Řekl to v zahajovacím projevu na Pražském obranném summitu. Zdůraznil, že cílem není soupeřit se Spojenými státy.
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Babiš připomněl vznik evropského výrobce letadel Airbus. Evropské země podle něj tehdy v roce 1970 spojením svých schopností ukázaly, čeho mohou dosáhnout, pokud spojí své ambice s dlouhodobými závazky.
O podobném štítu, jaký má například Izrael, Evropa podle Babiše mluví, ale v této oblasti podle něho není vidět žádný konkrétní pokrok. „Musíme se poučit z války na Ukrajině a hledat řešení zejména v oblasti obrany proti balistickým raketám. Možná jsem naivní, ale chtěl bych se pokusit přesvědčit naše partnery, aby se na takový projekt soustředili,“ řekl Babiš s tím, že by to pomohlo mimo jiné i českému obrannému průmyslu.
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Zkušenosti z války na Ukrajině ukazují podle něho význam obrany proti balistickým raketám. Rusko při útocích používá mimo jiné balistické střely Iskander a střely Kinžal, proti nimž má Ukrajina jen omezené možnosti obrany. Za nejúčinnější prostředek proti těmto hrozbám jsou považovány systémy Patriot, jejichž počet je ale omezený. Nedostatek systémů i střel do nich v posledních měsících opakovaně komplikoval ukrajinské protivzdušné obraně zachycování ruských balistických raket.
Program by podle Babiše nejen posílil evropský příspěvek k Severoatlantické alianci, ale také by směřoval k tomu, co někteří označují jako NATO 3.0. Takzvané NATO 3.0 je současné označení, které používá generální tajemník NATO Mark Rutte pro novou fázi fungování aliance, v níž mají evropské státy a Kanada převzít výrazně větší odpovědnost za vlastní obranu, zatímco Spojené státy mají v NATO zůstat pevně zakotvené.
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