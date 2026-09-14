Desítky tisíc lidí, kteří dnes vykazují znaky nelegálního zaměstnávání, se s účinností nového zákona stanou zcela legálními pracovníky, aniž by sami cokoliv změnili na svém vztahu s firmou, pro kterou pracují. Stát už je za tzv. švarcsystém nebude moci nijak postihnout. Uvádí to studie výzkumné organizace PAQ Research, podle níž počet nelegálních případů klesne na pouhé zlomky procent.

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Co se dočtete dál

  • Proč klesne počet prokazatelných švarcsystémů.
  • Co umožní jeho legalizaci.
  • Jak je to s evropskými pravidly.

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