Český motorista by dnes mohl snadno nabýt dojmu, že když výrazně neroste ropa, neměly by výrazně růst ani ceny benzinu a nafty. Jenže právě teď se ukazuje, jak zavádějící taková úvaha je.
Mezi cenou ropy a cenou u stojanu totiž stojí rafinerie. A jejich marže nyní doslova explodují.
Podle čerstvých odhadů největší švýcarské banky UBS se hrubá rafinérská marže Orlenu dostává zhruba k 50 až 55 dolarům na barel. U MOL je poblíž 50 dolarů. Přitom jejich dlouhodobější normál je násobně níže, často někde kolem 15 až 20 dolarů (viz grafy UBS níže). Jinými slovy: ekonomika výroby benzinu a nafty je nyní pro rafinerie mimořádně příznivá, pro motoristy ale přesně naopak.
Orlen a MOL jsou pro Česko zásadní. Orlen provozuje rafinerie v Litvínově a Kralupech, MOL je prostřednictvím Slovnaftu a své distribuční sítě jedním z klíčových regionálních dodavatelů. To, co se nyní děje s jejich rafinérskými maržemi, tedy není nějaká vzdálená burzovní kuriozita. Je to tlak, který se může poměrně rychle propsat až do cen na českých čerpacích stanicích.
Nafta i benzin začaly zdražovat. Je cena ropy kolem 100 dolarů za barel nová norma?
Proto může nastat situace, která bude veřejnosti připadat absurdní: ropa může třeba cenově stagnovat, nebo dokonce zlevňovat, a přesto benzin či nafta zdraží. Rozdíl „sežere“ právě drahé zpracování ropy na hotová paliva.
Je to zároveň podstatné z hlediska hledání odpovědi na otázku, zda může být tankování v Česku citelně dražší než třeba v Polsku. Pokud totiž vysoké rafinérské marže zůstanou a Varšava současně sníží daňové zatížení paliv, může se cenový rozdíl rozevřít velmi rychle. Česká vláda by pak byla pod tlakem, aby reagovala také – a fakticky by část mimořádného zisku rafinérského řetězce kompenzovala nižším výběrem daní.
Je přitom třeba dodat, že hrubá rafinérská marže není totéž, co čistý zisk. Rafinerie z ní musí platit energie, provoz, údržbu, logistiku a další náklady. Jenže současné úrovně jsou natolik mimořádné, že historické srovnání bije do očí.
Pro české řidiče je proto nyní důležitější než samotná cena ropy něco jiného: kolik si rafinerie účtují za to, že z ropy udělají benzin a naftu. A právě tato část ceny nyní letí do nebes.
Pokud se situace rychle nezlomí, mohou se Češi dočkat nezvyklého podzimu: ropa (třeba i) relativně klidná, ale tankování citelně dražší.
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