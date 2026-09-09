Takovou vědeckou migraci svět dlouho nepamatuje. Od chvíle, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa začala omezovat financování výzkumu a vyvíjet tlak na tamní univerzity, zaznamenávají evropské země nebývalý zájem špičkových vědců o přesun na zdejší pracoviště. Podle odborníků jde o mimořádnou příležitost, jak do země dostat světové kapacity a s jejich pomocí postupně proměňovat nejen tuzemskou vědu, ale i ekonomiku. Jenže dva klíčové české programy, které měly právě takové lidi pomoci platit, narážejí na sestavovaný rozpočet. 

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