Takovou vědeckou migraci svět dlouho nepamatuje. Od chvíle, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa začala omezovat financování výzkumu a vyvíjet tlak na tamní univerzity, zaznamenávají evropské země nebývalý zájem špičkových vědců o přesun na zdejší pracoviště. Podle odborníků jde o mimořádnou příležitost, jak do země dostat světové kapacity a s jejich pomocí postupně proměňovat nejen tuzemskou vědu, ale i ekonomiku. Jenže dva klíčové české programy, které měly právě takové lidi pomoci platit, narážejí na sestavovaný rozpočet.
Co se dočtete dál
- Které ústavy z vědecké migrace těží.
- Jaké programy na lákání vědců Česko má.
- Jak se zapojuje soukromý byznys.