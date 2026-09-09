Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka bylo ve středu slavnostně otevřeno Národní onkologické centrum za 4,96 miliardy korun, přičemž většina nákladů byla financovaná z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Mluvčí nemocnice Martina Dostálová ČTK řekla, že postupně se pracoviště otevírala pro pacienty zhruba od poloviny srpna a některá spustí provoz ještě v říjnu. Při plném provozu všech pracovišť se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40 procent.
„Celkové náklady na vybudování centra dosáhly téměř pěti miliard korun, jde tak o jednu z nejvýznamnějších investic do českého zdravotnictví posledních let. Jejím konkrétním výsledkem bude rychlejší cesta od podezření na nádorové onemocnění ke správné diagnóze a léčbě a také péče odpovídající nejvyšším evropským standardům,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
V době stavby se kvůli korupční kauze měnilo vedení nemocnice a FN Motol, která je největší nemocnicí v ČR, se slučovala se sousední Nemocnicí Na Homolce. Projekt musel být uvedený do provozu letos v létě, pacienti však jeho jednotlivé části postupně využívají od poloviny srpna.
„Podařilo se nám projekt stabilizovat, zkrátit zpoždění o pět měsíců a odvrátit hrozbu ztráty dotačních prostředků ve výši více než čtyři miliardy korun,“ sdělil v tiskové zprávě ředitel nemocnice Petr Polouček. Dotace ministerstva zdravotnictví byla 777,4 milionu korun, zbytek platila nemocnice z vlastních zdrojů.
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Nové centrum vzniklo rekonstrukcí stávající budovy a moderní přístavbou. Výsledkem je propojený zdravotnický komplex s centrálním atriem, uzavřenými ochozy a navazujícími provozy. Umístěná jsou v něm pracoviště zobrazovacích metod s moderním technologickým vybavením, včetně magnetické rezonance, CT, mamografických a screeningových pracovišť či endoskopického centra.
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