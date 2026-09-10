Jeden by čekal, že úspěšní podnikatelé chápou jak funguje byznys. Ovšem nyní se jich několik rozepsalo na sociální sítě. A ukázali, že oč silnější jsou jejich vyjádření, o to víc jsou mimo. Nebo snad nepravdy šíří vědomě? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Strhněte tu zeď

Jakkoliv je Alternativa pro Německo odpudivou stranou, izolovat ji za „požární zdí“, jak tomu říkají v Německu, prostě nefunguje. Naopak, AfD je silnější a silnější – ostatní strany budují krkolomné koalice, aby ji udržely daleko od moci a vlivu, což AfD, podle všeho, posiluje. Na celostátní úrovni už pár měsíců vede v průzkumech, ve volbách v Sasku-Anhaltsku dostala 44 procent hlasů a rozdrtila konkurenci. Požární zeď se bortí o vůli voličů.

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