První část dostavby Městského okruhu v Praze mezi Rybníčky a Českobrodskou by mohla začít už v roce 2029 a být zprovozněná v roce 2036. Stavba dalších tří úseků by pak měla začít v roce 2034 a trvat osm let. Stavbu na etapy a postupné zprovoznění umožnily změny v posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Vyplývá to z prezentace pro úterní jednání dopravního výboru zastupitelstva.
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Z vnitřního okruhu metropole zbývá dokončit asi jedenáctikilometrovou část mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy včetně Libeňské spojky, která jej napojí na dálnici D8. Na základě upraveného posouzení EIA již podle prezentace město nemusí celou stavbu zprovoznit až poté, co bude fungovat celý vnější okruh. Zmizely také podmínky zprovoznit celou zbývající část okruhu najednou a společně se zavedením mýta pro vjezd do centrální části města.
Z toho podle magistrátu vyplývá možnost výstavby na etapy a postupného zprovoznění. Stavba má být rozdělena na úseky Rybníčky – Českobrodská, Českobrodská – Balabenka, Pelc-Tyrolka – U Kříže a Libeňská spojka mezi Vychovatelnou a Balabenkou.
Dřívější zahájení stavby nicméně bude možné jen u úseku mezi napojením na Jižní spojku v Rybníčkách a Českobrodskou, protože u zbylých je nutné nejprve postavit a zprovoznit Hloubětínský tunel, který má převést pod zem auta z části Kbelské ulice. Jeho výstavba by měla začít v roce 2029 a hotov má být podle dokumentu v roce 2033, což o rok později umožní zahájit výstavbu zbylých úseků Městského okruhu. Kompletní zprovoznění finální části okruhu pak magistrát očekává v roce 2042.
Vedení Prahy nechalo v roce 2019 přepracovat původní projekt dostavby, proti dřívějšku jsou v aktuálním plánu prodlouženy tunely z původních 4,2 kilometru na 8,5 kilometru. Loni zveřejněný odhad nákladů dostavby je 113 miliard korun bez DPH.
Současní radní loni zadali původním projektantům z firem Satra, Mott MacDonald CZ, Pudis a Metroprojekt úpravy dokumentace na základě schválených změn a dopracování projektu pro vydání stavebního povolení. O to chce magistrát podle prezentace požádat ještě letos.
Město zároveň letos plánuje vypsat tendr s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun na geotechnický průzkum nutný pro stavbu. Ten bude spočívat zejména v proražení tří průzkumných štol, které v budoucnu poslouží i jako součást tunelových staveb. Průzkum by měl začít příští rok, kdy také magistrát očekává vydání nepravomocného stavebního povolení dostavby.
Městský nebo také vnitřní okruh staví město ze svých zdrojů. Funguje v úseku z Pelc-Tyrolky tunelem Blanka směrem na Prahu 6 a 5 a Strahovským tunelem a Mrázovkou k Barrandovskému mostu a dále po Jižní spojce. Na východě města končí Štěrboholskou radiálou. První část okruhu začala fungovat v 80. letech minulého století, naposledy byl v září 2015 otevřen tunelový komplex Blanka.
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