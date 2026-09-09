Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB) ve spolupráci se společnostmi CENTRAL GROUP a KPMG pořádají ve středu 9. září 2026 předvolební debatu kandidátů na primátora Prahy jako speciální blok Summitu dostupného bydlení a stavebního rozvoje.
Přenos debaty z Obecního domu můžete sledovat od 13:30.
TÉMATA DEBATY:
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Jaké jsou hlavní body volebních programů stran a koalic pro Prahu?
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Jak podpořit stavební rozvoj metropole, jaké stavby mají být prioritou a jak je financovat?
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Jak zlepšit dostupnost bydlení v Praze?
Debatovat budou:
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Petr Hlaváček (STAN)
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Tomáš Portlík (SPOLU PRO PRAHU)
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Tereza Nislerová (Piráti)
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Ondřej Hušbauer (ANO)
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Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ + KDU-ČSL + Zelení)
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Milan Urban (SPD)
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Klára Sovová (Motoristé sobě)
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Václav Láska (SEN PRO PRAHU)
Moderuje Michala Hergetová.
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