Čeští patnáctiletí žáci jsou ve srovnání se svými vrstevníky ze zemí OECD i Evropské unie nadprůměrní, přesto se jejich výsledky ve čtenářské, matematické i přírodovědné gramotnosti dlouhodobě propadají. Od posledního testování v roce 2022 se žáci zhoršili nejvíce ve čtení, z dlouhodobějšího hlediska nejvíce klesají výsledky v matematice. Zhoršení v přírodovědné oblasti není statisticky významné. Česko má stále vysoký podíl žáků, kteří nedosahují ani základní úrovně, a zhoršili se také žáci víceletých gymnázií. 

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