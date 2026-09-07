Stát chce omezit nekalé praktiky, kdy nelegální zaměstnávání cizinců hraničí s jejich vykořisťováním nebo jde dokonce o obchod s lidmi. Nově by mohli nést za tyto činy trestní odpovědnost i ti, kteří ve svých fabrikách a provozech z práce najatých cizinců profitují. HN to zjistily ze znění návrhu, s nímž přišel ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
Zpřísnění má přimět podnikatele, aby se zajímali o to, zda například za levněji nabízenou pracovní silou nestojí porušování zákona. Vláda tak pokračuje v tažení proti nelegálnímu zaměstnávání, kvůli kterému státu uniká zhruba 40 miliard korun ročně.
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