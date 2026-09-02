Armáda začala zkoušet nový maskovací vzor s označením MAD21, který má po více než 30 letech nahradit dosavadní potisk 95. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít dostávat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem 95. Armáda o tom ve středu informovala na svém webu.
Armáda se rozhodla zachovat vlastní národní maskovací vzor namísto kompletního přechodu na takzvaný MultiCam, což je víceúčelový maskovací vzor, který vyvinula americká společnost Crye Precision. Navržený je tak, aby fungoval v různých typech prostředí od zelené vegetace přes suchou krajinu až po zastavěné oblasti, bez nutnosti měnit kamufláž podle terénu. Tento vzor by byl spojený s licenčními poplatky a podle armády také se ztrátou jedinečné identity českého maskování.
Maskování MAD21 svým vzhledem kombinuje barevné a tvarové pojetí moderních vzorů typu MultiCam, ale zároveň navazuje na současný vzor 95 tvarem barevných skvrn. Kvůli změnám prostředí a krajiny ale armáda upravila jeho barevnost, například černou nahradila tmavě hnědou. Univerzálnější využití mají zajistit také další barvy, mikrovzory a barevné přechody. Nový potisk má mimo jiné nahradit současnou lesní i pouštní variantu.
„Cílem bylo vytvořit moderní víceúčelovou kamufláž účinnou nejen v lesním prostředí, ale také v otevřené krajině, suchých oblastech či městské zástavbě, tedy v prostředích, která charakterizují současné konflikty a reflektují středoevropské podmínky,“ uvedl náčelník oddělení výstrojní služby Agentury logistiky Martin Čech.
Armáda na síti X v roce 2024 uvedla, že by nový vzor na uniformách mohli vojáci mít v roce 2027. Testování MAD21 v armádě začalo letos na začátku srpna. Teprve po jeho úspěšném dokončení a vyhodnocení stanovených požadavků bude možné nový vzor definitivně zavést a začít ho postupně pořizovat pro vojáky, uvedla nyní armáda.
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Pozemní síly v příspěvku na Facebooku reagovaly také na kritiku, že zavádění nového maskovacího vzoru trvá příliš dlouho. Připustily, že proces je zdlouhavý, podle nich je to ale u armádních zakázek časté a na úrovni pozemních sil to nelze změnit. Zatímco například u pořizování batohů, balistické či zimní výbavy tlačily na co nejrychlejší dodání vojákům, u nového maskovacího vzoru podle nich rychlost není zásadní. Současný vzor 95 podle pozemních sil nadále funguje, u jeho nástupce proto preferují důkladné odladění.
Zkratka MAD21 znamená Maskovací design 2021 a odkazuje na rok, kdy vznikl koncept nového vzoru. MAD21 byl registrován jako evropský průmyslový vzor.
Spolu s MAD21 armáda zkouší také zimní převlek, který má být součástí připravovaného systému maskování. Samostatně armáda připravila také nový střih polního stejnokroje. Má mít praktičtěji rozmístěné kapsy a díky použití elastanu nabídnout vyšší komfort, funkčnost a prodyšnost. Vojáci ho mají začít dostávat letos, zatím v potisku 95.
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