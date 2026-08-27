České bezpečnostní složky vyhodnocují informaci, že íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů mimo jiné stanici Radio Farda, kterou provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) sídlící v Praze. Případná opatření ale sdělovat nebudou. Na dotaz ČTK to sdělily mluvčí Úřadu vlády Karla Mráčková a mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmannová. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí. Obviňují je ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami.
„Ministerstvo vnitra a Policie ČR situaci průběžně sledují a vyhodnocují v širším bezpečnostním i mezinárodním kontextu. Na základě těchto informací jsou přijímána odpovídající opatření,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Konkrétní podobu bezpečnostních opatření z taktických důvodů sdělit nemůže. „Vybraným objektům je dlouhodobě věnována zvýšená pozornost a v případě potřeby také posílená ochrana,“ podotkl.
Vedle Radia Farda zařadily íránské ozbrojené síly na seznam také stanice BBC Persian či Iran International. Mluvčí sil Abólfazl Šekárčí podle agentury AFP ve středu uvedl, že mají přímé vazby na izraelskou službu Mosad a americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Stanice jsou podle něj „vojáky sionismu a Spojených států“ a íránské ozbrojené síly je nepovažují za média.
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Perskojazyčnou verzi britské veřejnoprávní stanice BBC a soukromou íránskou exilovou televizní stanici Iran International, která sídlí v Londýně, íránský režim v roce 2022 zařadil na seznam teroristických organizací.
Teherán perskojazyčná média sídlící v zahraničí dlouhodobě obviňuje ze spolupráce s Izraelem. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael zahájily 28. února, íránský režim ještě více zesílil kontrolu nad médii a šířením informací, přičemž na mnoho týdnů blokoval standardní připojení k internetu.
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