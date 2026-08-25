Rusko požádalo Česko o zajištění bezpečnostních opatření v okolí ruského velvyslanectví v Praze v době zářijových voleb do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Podle něj jde o standardní praxi. Rusko se obává provokací během voleb, největší obavy podle ruského diplomata budí pobaltské země, Polsko, Nizozemsko a Česko.
„Ruská federace se obrátila na českou stranu pouze s žádostí o zajištění adekvátních bezpečnostních opatření v okolí budovy (velvyslanectví v Praze – pozn. red.) v době konání voleb. Jedná se o standardní praxi, která nijak nevybočuje z obdobných situací,“ uvedl Čörgő.
„Největší znepokojení budí Pobaltí, Polsko, Nizozemsko a Česko. Tam je spousta prostoru pro proukrajinské aktivisty,“ řekl podle ruské státní agentury RIA Novosti zvláštní vyslanec ruského ministerstva zahraničí Maxim Rajder. Nevyloučil provokace během voleb. „Předpovídáme tradiční sabaty ukrajinských aktivistů a jejich místních podporovatelů u našich zastupitelských úřadů,“ dodal.
Největší obavy před volbami budí země, kde patologická nenávist proti všemu ruskému nakazila značnou část vládnoucích elit, poznamenala státní agentura. Rozhovor s diplomatem zveřejnila na výročí vpádu sovětských vojsk do Československa.
Jabloko nět. Ruský soud vyloučil opoziční protiválečnou stranu z nadcházejících voleb
Ruští voliči budou poslance volit ve dnech 18. až 20. září, a to i ve 312 volebních okrscích ve 152 zemích světa. Půjde o první parlamentní volby od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022, který rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Z voleb nejvyšší soud vyloučil liberální stranu Jabloko, která se jako jediná vyslovovala proti válce, kterou Rusko pátým rokem vede.
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