Reforma penzijního spoření, kterou v pondělí schválila vláda, přinesla nový pojem – strategie životního cyklu. Je to naprostá změna přístupu ze strany státu – už lidem nenabízí garanci neprodělku, jak tomu bylo ve starých fondech v prvních dvaceti letech penzijního spoření, ale jako standard nastavuje výnosnější, ale i rizikovější investice do akcií. Jak vlastně bude fungovat a co bude znamenat pro klienty a co pro penzijní společnosti?
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.