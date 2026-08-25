Reforma penzijního spoření, kterou v pondělí schválila vláda, přinesla nový pojem – strategie životního cyklu. Je to naprostá změna přístupu ze strany státu – už lidem nenabízí garanci neprodělku, jak tomu bylo ve starých fondech v prvních dvaceti letech penzijního spoření, ale jako standard nastavuje výnosnější, ale i rizikovější investice do akcií. Jak vlastně bude fungovat a co bude znamenat pro klienty a co pro penzijní společnosti?

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se