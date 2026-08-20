U Potštátu na Přerovsku spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna s instalovaným výkonem 0,15 MW. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahují hasiči, okolnosti nehody vyšetřuje policie. Byla to jedna z nejstarších větrných elektráren v Česku, její stáří se pohybovalo mezi 25 až 30 lety. ČTK to řekl starosta Potštátu René Passinger. Podle údajů České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) je to první pád větrníku v České republice.
„V tuto chvíli není známa příčina pádu, a nechci proto předbíhat výsledky odborného šetření ani spekulovat o tom, co k události vedlo,“ uvedl Passinger. Z fotografií z místa havárie je patrné, že se vyvrátil celý sloup větrné elektrárny a po nárazu na zem se rozbila turbína s lopatkami. Předseda ČSVE Michal Janeček ČTK řekl, že v Česku dosud žádná větrná elektrárna nespadla. „Je to (pád větrníku u Potštátu) anomálie,“ podotkl.
Spadlá elektrárna byla na poli u Potštátu součástí větrného parku, který čítal čtyři sloupy s turbínami. Provozuje ho firma Vapol CZ.
„Za město budeme po provozovateli požadovat okamžité prověření bezpečnosti zbývajících větrných elektráren. Po takto závažné události považuji důkladnou odbornou kontrolu za naprostou samozřejmost,“ uvedl Passinger. Vyjádření firmy Vapol CZ a ministerstva průmyslu a obchodu ČTK zjišťuje.
Starosta vyzval obyvatele, aby se k místu havárie ani k jednotlivým částem elektrárny nepřibližovali a s ničím nemanipulovali. „Jde o technické zařízení, u kterého nelze bez odborného posouzení vyloučit další rizika,“ upozornil.
Z údajů ČSVE vyplývá, že první ze čtyř větrných elektráren u Potštátu byla instalována v roce 2005 a poslední v roce 2011. Skutečné stáří větrníků ale může být vyšší, jelikož před instalací v Česku mohly podle informací ČTK některé z nich vyrábět elektřinu v zahraničí.
Havárie větrných elektráren jsou v Česku velmi ojedinělé. Loni v srpnu se v obci Karle na Svitavsku ulomila lopatka rotoru větrné elektrárny. Její část spadla na zem a elektrárna byla vyřazena z provozu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit