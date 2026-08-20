Šťastnému konci roky trvajících sporů a trápení se zadlužením, kdy málem přišla o třípokojový byt, stále nemůže uvěřit. „Je úžasné, že i odvolací soud rozhodl v můj prospěch. Zdá se, že právo u nás ještě stále platí,“ říká Lenka M., drobná čtyřiapadesátiletá žena, která nechtěla vystupovat pod celým jménem.
Zvrat v nefér byznysu s dluhy? Soud se zastal oběti moderních lichvářů, smlouvy označil za nemravné
Její anabáze začala před pěti lety, kdy se rozhodla svých několik půjček celkem za 900 tisíc korun splatit najednou. Začala slušně vydělávat a uvěřila inzerátu nebankovní společnosti, který nabízel lákavý způsob, jak se dluhů jednoduše zbavit. Ve skutečnosti ale skončila ve spárech takzvaných moderních lichvářů, jejichž propracovaný nefér byznys cílící na nemovitosti dlužníků HN opakovaně popisovaly.
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- Příběh Lenky M. začal před pěti lety, kdy se rozhodla svých několik půjček celkem za 900 tisíc korun splatit najednou. Začala slušně vydělávat a uvěřila inzerátu nebankovní společnosti, který nabízel lákavý způsob, jak se dluhů jednoduše zbavit.
- Proč nakonec skončila ve spárech takzvaných moderních lichvářů, jejichž propracovaný nefér byznys cílící na nemovitosti dlužníků HN opakovaně popisovaly?
- A jak se jí díky soudům podařilo svůj byt zachránit?
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