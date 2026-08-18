Vrtulníky platformy H-1 Venom a Viper se postupně připraví k obnovení provozu, do vzduchu se vrátí po úspěšném dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatření a proškolení posádek. Na síti X to v úterý uvedla armáda. Vojáci po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku pozastavili provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci byli zraněni.
O postupné přípravě k obnovení provozu vrtulníků rozhodl velitel vzdušných sil Petr Tománek. „Toto rozhodnutí vychází z doporučení orgánů ministerstva obrany, které tragickou nehodu z 23. července 2026 vyšetřují. Ačkoliv vyšetřovací komise nadále pracuje s několika verzemi příčin a konečné závěry dosud nebyly formulovány, dosavadní zjištění umožňují stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu,“ uvedla armáda.
Po definitivním uzavření vyšetřování plánuje výsledky v plném rozsahu zveřejnit. „Bezpečnost leteckého personálu zůstává absolutní prioritou,“ dodala.
Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se v červenci zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle dosavadních informací spadl z výšky zhruba 50 metrů. Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za které podle trestního zákoníku hrozí v případě prokázání viny až deset let vězení. Okolnostmi neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat.
Armáda provozuje na náměšťské základně vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily předloni v červnu. Odborníci z USA, odkud vrtulníky pocházejí, do loňska zajišťovali i výcvik českého personálu na nových strojích. Smlouvu o pořízení vrtulníků podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).
Armáda letos poprvé nasadila vrtulníky platformy H-1 na pomoc s ochranou polského vzdušného prostoru. Česká vrtulníková jednotka Heli Unit působí v sousední zemi na základě bilaterální dohody od loňského září. Nasazení českých vojáků bylo reakcí na zhoršenou bezpečnostní situaci související s průnikem ruských bezpilotních letounů. Pozastavení provozu viperů a venomů se týká i vrtulníků, které pomáhaly v Polsku.
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