Genetička Soňa Peková přišla o oprávnění vykonávat znaleckou činnost. Rozhodnutí ministerstva spravedlnosti sama zveřejnila na svém facebookovém profilu. Podle dokumentu shledal úřad závažné porušení znaleckých povinností v souvislosti s posudkem o škodlivosti očkování proti covidu, který Peková loni vypracovala pro slovenského vládního zmocněnce a poslance Petera Kotlára. V době koronavirové pandemie patřila Peková k veřejným odpůrcům očkování. Ministerstvo v pondělí na dotaz ČTK potvrdilo, že znalecké oprávnění zrušilo, přičemž rozhodnutí zatím není pravomocné.
„Způsob, jakým přistupuje k výkonu znalecké činnosti, je v příkrém rozporu s požadavky zákona i slibem, který složila,“ napsalo ministerstvo o Pekové ve zveřejněném rozhodnutí. Označilo ji za podjatou. Lékařka podle úřadu nepochopila roli znalce, která spočívá v nestranném odborném posouzení věci. „Z její argumentace je zřejmé, že výkon znalecké činnosti vnímá jako legitimní prostředek k prosazování cílů, které sama považuje za společensky žádoucí, případně jako formu realizace svobody projevu či občanské angažovanosti,“ konstatoval úřad.
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Nápravu považuje ministerstvo za nemožnou. „Další setrvání v pozici soudní znalkyně by za daných okolností mohlo důvodně vyvolávat pochybnosti o nestrannosti znalecké činnosti a oslabovat důvěru veřejnosti ve znalecké posudky jako nezávislý důkazní prostředek,“ uvedlo.
Peková proti rozhodnutí může do 15 dnů podat takzvaný rozklad, o němž by rozhodoval ministr spravedlnosti. Na Facebooku sdělila, že to neudělá. „Nebráním se už tomu, neb ve stávající legislativě nevidím pro sebe žádný racionální ani obhajitelný důvod, abych v daném systému setrvávala,“ uvedla. Už po zahájení správního řízení zmínila, že se znalecké činnosti bez problémů vzdá, protože není zdrojem její obživy a protože znalecké prostředí nevnímá jako nezávislé.
Lékařka měla znalecké oprávnění v oboru zdravotnictví, odvětví genetika od prosince 2017. Od spuštění elektronické evidence posudků v roce 2022 vypracovala jen jediný, a to právě pro Kotlára, poslance za nacionalistickou Slovenskou národní stranu a zmocněnce pro prověření postupu státu za pandemie nemoci covid-19. Posudek se týkal vakcín Pfizer a Moderna. Kotlár na jeho základě tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA. Očkované lidi přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání těchto vakcín. Při kritice se opíral o tvrzení Pekové.
Kotlára pak vyšetřovala a následně obvinila slovenská policie. „Ve spisu se nachází znalecký posudek z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, který zásadně vyvrací tvrzení Petera Kotlára a Soni Pekové. Posudek jednoznačně konstatuje, že jejich interpretace jsou metodicky chybné, logicky nesprávné a v rozporu s vědeckým konsenzem,“ uvedl letos v únoru poslanec slovenské opoziční strany Svoboda a Solidarita a lékař Tomáš Szalay, který v Kotlárově případu podal trestní oznámení a který nahlédl do vyšetřovacího spisu. Ten také zaslal českému ministerstvu spravedlnosti podnět k prověření posudku.
Peková se k očkování opakovaně vyjadřovala od roku 2021, jako řečnice se účastnila demonstrací proti vládním proticovidovým opatřením. Ve svých veřejných vystoupeních nabádala k odmítání očkování a pro vakcíny používala výrazy jako „štípanec“ či „šmakuláda“. Ministerstvo v rozhodnutí upozornilo i na to, že Peková s Kotlárem spolupracovala minimálně od roku 2024 a loni společně zveřejnili odborný článek, přičemž oba usilovali o ukončení používání vakcín.
Už dřívější Kotlárova vyjádření ohledně vakcín opakovaně kritizovali slovenští odborníci. Vládního zmocněnce se naopak zastal slovenský premiér Robert Fico. Ten v minulosti například tvrdil, že očkování proti covidu-19 bylo pouze byznysem, a vakcíny označil za experimentální.
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