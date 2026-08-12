Za nájemné za pozemky s ruskými budovami, které se nacházejí v pražských Stodůlkách, náleží českému státu od firmy Simply Service Rent doplatek 6,3 milionu korun. Ve středu to pravomocně potvrdil Městský soud v Praze. Stát ve sporu zastupovala příspěvková organizace ministerstva zahraničí Diplomatický servis (DS). V žalobě požadovala původně zhruba 16 milionů korun, později částku snížila. Proti rozsudku lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Podle právního zástupce firmy společnost již peníze státu uhradila.
Na pozemcích stojí komplex administrativních budov a bytů, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je před lety převedlo na firmu s anonymním vlastníkem na Kypru a ruskou jednatelkou. Firma Simply Service Rent, která budovy vlastní, v minulých letech platila státu nájemné, podle DS ale bylo nedostatečné. Požadoval doplacení nájemného od srpna 2015 do konce července 2018.
Případem se nejprve zabýval Obvodní soud pro Prahu 5. Žalobu v minulosti zamítl s tím, že nárok na bezdůvodné obohacení vznikl, ale až od roku 2017, kdy pozemky Rusko převedlo. Na základě znaleckého posudku se ale podle tehdejšího rozhodnutí soudu bezdůvodné obohacení zkrátilo o 50 procent. Nárok byl tak podle tehdejšího soudce vyčerpán a nebylo možné další peníze přiznat. Odvolací senát městského soudu ale tehdy rozsudek zrušil a konstatoval, že má DS nárok na vydání bezdůvodného obohacení za celé předmětné období.
Obvodní soud se tak znovu zabýval výší nároku a počátkem letošního února dospěl k závěru, že má firma doplatit přes šest milionů korun. Při stanovení výše nároku vycházel z výše obvyklého nájemného a opřel se o názor znalce, který cenu nájmu snížil o 50 procent kvůli zastavěnosti pozemků. V přiznané částce také soud zohlednil zaplacené zálohy ze strany firmy.
Právní zástupci státu v odvolání u městského soudu znalecký posudek zpochybňovali, znalec podle nich při snížení nároku nevycházel ze žádné konkrétní metodiky. Odvolací soud s tím však nesouhlasil, se závěry obvodního soudu se ztotožnil.
Zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý nyní uvedl, že firma souhlasí s doplatkem na nájemném podle znaleckého posudku. Částka, kterou stát v žalobě požaduje, podle něj však zastavěnost pozemků nezohledňuje vůbec, což je podle právníka v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu. Společnost podle Zoufalého prozatím platí zálohy na nájem ve výši 340 tisíc korun, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových by nyní chtěla uzavřít nájemní smlouvu.
Česká vláda v květnu 2023 zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. Rusko podle vyjádření tehdejších vládních představitelů pozemky využívá k jiným než diplomatickým účelům, takže není důvod je nadále poskytovat bezplatně. Diplomatický servis podal kvůli užívání pozemků další žalobu k pražskému městskému soudu. Nejvyšší soud nedávno potvrdil, že spor může rozhodovat česká justice, pražský městský soud by ho měl začít projednávat ve čtvrtek.
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