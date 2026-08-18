Před dvaceti lety se tým psychologů snažil zjistit, jestli opravdu platí často tradované tvrzení, že ženy jsou podstatně upovídanější než muži. Zvukové záznamy od téměř čtyř set vysokoškolských studentů pro to ale neposkytly žádné důkazy – v průměru pronesli muži i ženy denně odhadem 16 tisíc slov.
Matthias Mehl, sociální psycholog z Arizonské univerzity, který se na provedení studie podílel, se nedávno rozhodl zopakovat své zkoumání s rozsáhlejším souborem dat: zvukovými záznamy od více než dvou tisíc lidí ve věku od 10 do 94 let, pořízenými v letech 2005 až 2019. Opět se ukázalo, že ženy i muži jsou upovídaní stejně. V datech se ale objevila jedna zásadní změna, lidé spolu přestávají mluvit.
Co se dočtete dál
- Jak to, že se každý rok ztratí 120 tisíc slov.
- Proč mladí lidé přestávají mluvit.
- V čem je tišší svět zdraví nebezpečný.
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