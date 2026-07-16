Ti starší z penzistů si v brzké době přilepší. Vláda v pondělí hodlá schválit změnu takzvané věkové valorizace, která zvyšuje penze po dosažení určitého věku. A to bez ohledu na další faktory, jako je inflace nebo ekonomický růst. Nově si touto cestou přilepší senioři už od věku 80 let. Účinnost novely má začít od ledna příštího roku.
Co se dočtete dál
- Jak se zvedne věková valorizace.
- V kolika letech si penzisté polepší.
- Na kolik to vyjde státní rozpočet.
- Co na to říkají experti.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.