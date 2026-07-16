Ti starší z penzistů si v brzké době přilepší. Vláda v pondělí hodlá schválit změnu takzvané věkové valorizace, která zvyšuje penze po dosažení určitého věku. A to bez ohledu na další faktory, jako je inflace nebo ekonomický růst. Nově si touto cestou přilepší senioři už od věku 80 let. Účinnost novely má začít od ledna příštího roku.

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Co se dočtete dál

  • Jak se zvedne věková valorizace.
  • V kolika letech si penzisté polepší.
  • Na kolik to vyjde státní rozpočet.
  • Co na to říkají experti.
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