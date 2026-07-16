Stovky milionů korun vložil miliardář Karel Janeček do vědeckého centra, které založil v roce 2016. Má název Nadace Science 21 a zaměřuje se na zvýšení efektivity člověka a jeho vědeckých schopností s pomocí fyzických aktivit – zejména seskoku padákem. Za část těchto peněz nadace koupila například letiště v Erpužicích na Tachovsku.
Zatím nejviditelnějším výsledkem činnosti nadace byl vznik logické hry Mathesso. Ta je založená na principu pexesa a s pomocí barevných herních karet a matematických symbolů má rozvíjet matematické myšlení, představivost a logiku u dětí i dospělých.
Jenže na počátku roku Janeček ztratil kvůli osobním sporům s dřívějším přítelem a spolupracovníkem nad řízením nadace prakticky vliv. Teď se ji snaží s pomocí soudu znovu ovládnout a v původních plánech pokračovat.
Co se dočtete dál
- Kvůli čemu se dřívější přátelé a spolupracovníci rozešli.
- Proč byl Janeček odvolán ze správní rady Nadace Science 21.
- Co vše Janečkovo vědecké centrum dělalo a co nyní dělá.
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