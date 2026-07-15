Nechuť lidí z generace Z a mileniálů ke zvedání telefonu potvrdilo už několik mezinárodních průzkumů. Zvonění mobilu buď ignorují, odpovídají prostřednictvím textových zpráv nebo si vyhledávají neznámá čísla na internetu. Nyní se ale ukazuje, že strach z telefonování způsobuje větší problémy. Na pracovním trhu totiž může vést ke ztrátě povýšení i kariérních příležitostí.
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