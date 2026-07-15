Je to krok, o kterém se v Česku debatuje roky. Náročné operace musí zmizet z malých nemocnic a soustředit se do specializovaných center. Jedině tak se zvýší kvalita péče, zmizí nevyužívaná  lůžka v regionech, předejde se chybám a zefektivní se péče.

Ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem (ANO) se nyní do ambiciózní reformy  pustilo a v dubnu oznámilo první změny v chirurgii – že se nádory jícnu či slinivky budou od příštího roku operovat ve specializovaných centrech. Chirurgie je ale velký obor a pro regionální nemocnice zbylo stále dost operací, které mohou dál vykonávat.

Nyní však přišel resort s dalším krokem, a to s centralizací nádorových operací v urologii, což spustilo obrovský rozruch. Nově by se velké zákroky ledvin nebo prostaty měly přesunout jen do nemocnic, které jsou spojeny s komplexními onkologickými centry. Jenže to podle lékařů z menších zařízení znamená de facto konec urologie v regionech.

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Co se dočtete dál

  • Jaké typy operací z menších nemocnic zmizí.
  • Jak ministerstvo záměr vysvětluje.
  • S jakými návrhy jdou nemocnice na jednání.
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