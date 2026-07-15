Správa železnic zrušila pozice 26 poradců, kteří pracovali pro bývalého ředitele Jiřího Svobodu. Celkové náklady na jejich činnost byly tři miliony korun měsíčně, v průměru tedy asi 115 000 korun na jednoho. Nyní Správa železnic žádné poradce nemá, uvedly ve středu Seznam Zprávy. Svobodu odvolala správní rada z funkce na začátku loňského prosince v souvislosti s policejním prověřováním některých zakázek SŽ. Podle médií našla policie v jeho domě přes 80 milionů korun.
Poradenskou skupinu rozpustil nový ředitel Tomáš Tóth. „Aktuálně Správa železnic žádné odborné poradce nemá. Jednotlivé odborné agendy si zajišťujeme v rámci běžné struktury firmy,“ řekla serveru mluvčí firmy Nela Eberl Friebová. Z 26 lidí jich deset odešlo ze Správy železnic úplně, zbývající Tóth přeřadil na zaměstnanecké pozice systémových specialistů. Podle mluvčí mají mít „standardní finanční ohodnocení“.
Mezi poradci byl podle serveru například bývalý šéf drážních hasičů a vedoucí Svobodovy kanceláře Luděk Eichler, který byl v roce 2023 pravomocně odsouzen za to, že svým podřízeným nechával proplácet podezřelé účtenky. Dalším poradcem byl někdejší člen ČSSD Robert Georgiev, jenž se přiznal k tomu, že z pozice ředitele krajské Středočeské vědecké knihovny vyplácel svou sestru a partnera za fiktivní externí práce. Škodu 670 000 korun zaplatil a státní zástupkyně jeho stíhání podmíněně zastavila, uvedly Seznam Zprávy.
Svoboda byl ředitelem Správy železnic od března 2018. V kauze miliardových zakázek nebyl dosud obviněn. Peníze, které policie našla v jeho domě, pocházely podle něj z celoživotních úspor jeho rodiny.
Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí. V tomto roce hospodaří se 72,2 miliardy korun, což je proti loňskému rozpočtu o 9,5 miliardy korun víc. Správa má téměř 17 000 zaměstnanců.
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