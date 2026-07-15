Do konce měsíce skončí dlouhodobý záměr na sloučení dvou státních agentur, které mají za úkol podporu českých podnikatelů v zahraničí. Spojení CzechTrade a CzechInvest leží na stole už od jara 2018, kdy o něm poprvé mluvil tehdejší premiér Andrej Babiš. Vláda si od tohoto kroku slibuje propojení podobných aktivit a úspory plynoucí například ze sloučení zahraničních poboček obou agentur.

Zatímco CzechInvest láká do Česka investory, případně pomáhá s rozjezdem nových inovativních firem, CzechTrade má za úkol pomáhat českým firmám uspět na zahraničních trzích. Obě přitom například provozují zahraniční pobočky.

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Co se dočtete dál

  • Jaký bude harmonogram sloučení.
  • Kdy resort představí nový název spojené agentury.
  • Co na to říkají firmy a z čeho mají obavy.
  • Co jim slibuje CzechTrade.
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