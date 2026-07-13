Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu (PPP) od tří konsorcií. Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 71,3 miliardy do 86 miliard korun. Vybrat nejvhodnějšího kandidáta by ministerstvo mohlo v září a stavět by se na 35,4 kilometru dlouhém úseku mohlo ještě letos. Na tiskové konferenci to uvedla ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce ministerstva Lenka Hamplová.
„Blížíme se do závěrečné fáze historicky největšího PPP projektu dopravní infrastruktury v Česku. Obdrželi jsme nabídky od tří renomovaných mezinárodních konsorcií a okamžitě jsme zahájili jejich hodnocení. Teď nás čeká pečlivé posouzení tisíců stran předložené dokumentace. Vyhodnocení nabídek a předložení té nejvhodnější ke schválení vládě a Poslanecké sněmovně chceme stihnout v první polovině podzimu,“ doplnil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Nabídky podaly konsorcium LitMo tvořené společnostmi FCC Concesiones de Infraestructuras, Meridiam Eastern Europe IV a Metrostav Concessions, dále uskupení ViaCM tvořené společnostmi VINCI Highways, Abrdn European Sustainable Infrastructure a John Laing Europe Holdings a také konsorcium ViAlliance35 složené ze společností Cintra Global, Strabag Motorway, Budimex a Invesis. LitMo navrhlo současnou hodnotu 76,16 miliardy, ViaCM 85,98 miliardy a ViAlliance35 71,32 miliardy.
„Děláme maximum pro to, aby první stroje na staveniště vyjely ještě v letošním roce. Je i přirozeným zájmem koncesionáře, aby mohl začít stavět co nejdříve,“ uvedla Hamplová.
Vedle nabídkové ceny budou hodnoceny také dva kvalitativní parametry týkající se stavu dálnice při jejím předání zpět státu po skončení koncese. Vyšší kvalita proti stanovenému minimu bude v hodnocení zvýhodněna. Po dokončení posouzení nabídek bude s vybraným uchazečem uzavřena koncesionářská smlouva, a to po jejím schválení vládou a Poslaneckou sněmovnou. Po jejím uzavření proběhne ještě proces takzvaného finančního uzavření koncesionářské smlouvy mezi koncesionářem a subjekty, které mu poskytují finance na realizaci dálnice.
V Česku už se rýsuje třetí dálnice (skoro) do Německa. Na zrychlení stavby D7 tlačí ministr i šéf ŘSD
Pro řidiče bude dálnice zpoplatněna stejným způsobem jako ostatní české autostrády. Výnosy z dálničních poplatků budou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury a nijak nesouvisejí s odměnou koncesionáře. Ten bude dostávat platby výhradně za to, že bude dálnice dlouhodobě dostupná jejím uživatelům ve smluvně stanovené kvalitě. Koncesionář bude dálnici provozovat 22 let.
„Jako stát začneme koncesionáři hradit platby za dostupnost až ve chvíli, kdy budou všechny úseky dokončeny a uvedeny do provozu. Díky systému plateb navázanému na dostupnost a kvalitativní parametry je koncesionář motivován stavbu dokončit co nejrychleji a následně udržovat dálnici po celou dobu koncese v odpovídající kvalitě,“ doplnil vedoucí oddělení PPP projektů ministerstva Jan Ornst.
Dálnice D35 představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb v Česku. Po svém dokončení, které ministr dopravy odhadl na šest let, propojí východní Čechy se střední Moravou, výrazně uleví obcím na trase současné silnice I/35 a odvede část tranzitní dopravy z přetížené dálnice D1. Ředitelství silnic a dálnic v současnosti buduje na D35 celkem 47,5 kilometru nových úseků.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit