Útočná vozidla Flyer 72 HD, která letos přebírá 43. výsadkový pluk v Chrudimi, budou ve dvou verzích, velitelské a bojové. Lišit se budou vybavením. Zákazníci si mohou u výrobce vybrat, jakou konfiguraci chtějí, řekl ve středu novinářům velitel pluku Petr Tesařík. Pluk získá 46 nových vozidel. Několik je již v Chrudimi, dalších 22 v Česku a šest na cestě. Část projektu nechává prověřit ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
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„Flyer Defence nabízí pět základních konfigurací, my dostaneme Heavy Duty 72 a ta je šestimístná. Integrátor to bude dělat do dvou verzí, velitelské a bojové. Velitelské by mělo být deset kusů, zbytek bojových,“ uvedl Tesařík.
Vozidla se dodávají takzvaně nezastavěná. Armáda je bude muset dovybavit zbraňovými stanicemi, radiostanicemi, spojovacími prostředky, protidronovou obranou a rušičkami. Získají rovněž balistickou ochranu. „Toto vozidlo je unikátní v tom, že se na něj dají nakoupit jednotlivé sady podle toho, co si zájemce vybere, dát si tam může, co chce. Dokonce existuje v minometné verzi nebo protitankové verzi,“ dodal Tesařík. Podle něj se bude armáda snažit, aby do konce roku bylo připraveno co nejvíce vozů, nebo aby alespoň měla oprávnění k provozu na českých silnicích.
Zůna zadal interní audit, který má prověřit dvě oblasti projektu vozidel Flyer 72 HD. Má ukázat, zda a jak byla provedena finanční kontrola při přípravě převodu majetku a rozhodovací proces. Velvyslanectví USA v Praze to už dřív odmítlo komentovat. Zůnova přítomnost se ve středu v Chrudimi podle velitelství pozemních sil předpokládala, ministr ale nakonec nedorazil.
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Podle velitele armádních pozemních sil Josefa Trojánka se projekt převzetí připravuje delší dobu, proto by měly být zajištěné peníze na jejich dovybavení. Vozidla Flyer budou stačit pro dvě komanda a pomohou zvýšit mobilitu a bojeschopnost armády. Doplní současné nepříliš moderní stroje Land Rover Defender Kajman, které jsou v Chrudimi od roku 2009. Z původního praporu v Chrudimi vznikl pluk, počet vojáků se zdvojnásobil, a potřebuje proto další stroje. Nové vozy se mohou přepravovat po železnici, ale většinou to bude po vlastní ose.
Lehká útočná vozidla Flyer 72 HD České republice darovala vláda Spojených států. Americké velvyslanectví uvedlo, že vozidla byla pořízena z amerického vojenského grantu ve výši 26 milionů dolarů (přibližně 553,5 milionu korun) a jsou určena pro 43. výsadkový pluk české armády. České republice byly poskytnuty jako náhrada za vojenskou techniku darovanou Ukrajině.
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