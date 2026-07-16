Vědci již více než půl století varují před riziky konzumace alkoholu v těhotenství. Nedávný výzkum doložil, že vypití pouhého jednoho drinku týdně může ovlivnit vývoj mozku dítěte, jeho kognitivní funkce, chování i tvar obličeje. Zatímco o nebezpečnosti popíjení alkoholu u nastávajících maminek toho víme hodně, nově se ukazuje, že podobně dramatické dopady může také mít, když popíjejí otcové. Samozřejmě nikoliv během těhotenství partnerky, ale před samotným početím.
Nebezpečné popíjení
Jak zjistily nedávné populační výzkumy, děti, jejichž otcové pili, jsou vystaveny vyššímu riziku různých zdravotních problémů. Například jedna observační studie z roku 2021, která zahrnovala více než půl milionu párů v Číně, přišla na to, že riziko vrozených vad včetně rozštěpu patra, vrozených srdečních vad a anomálií trávicího traktu bylo vyšší, pokud otec pil před početím, a to i v případě, že matka nepila.
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- Jaké dopady na potomky má konzumace alkoholu u budoucích otců.
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