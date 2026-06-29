Projekt české účasti na Expo 2025 v Japonsku se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) prodražil z původně stanoveného rozpočtu 290 milionů korun na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi českého pavilonu neexistuje a jediná hospodárná varianta je jeho demolice, řekl ministr v pondělí po jednání vlády. Na nevypořádané závazky i demolici pavilonu v Ósace by podle něj měly jít peníze vyčleněné na nákup nové budovy pro zastupitelský úřad v Kyjevě. Přesun financí musí podle něj schválit sněmovní rozpočtový výbor.
Pozemek v Ósace se musí podle Macinky uvést do původního stavu do konce července, což ministr považuje za nereálné. „Nám se podařilo vyjednat neoficiální odklad do září, pokud to nestihneme, budeme platit penále,“ řekl. Peníze původně vyčleněné na budovu v Kyjevě podle něj půjdou nejen na nevypořádané závazky, demolici a dluhy spojené s účastí na světové výstavě, pokryjí zároveň ztrátu Českých center, aby nemusela být zrušena, dodal.
Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) schválila v létě 2024 záměr koupit a následně rekonstruovat v Kyjevě novou budovu jako sídlo české ambasády až za téměř půl miliardy korun. Velvyslanec na Ukrajině Radek Pech tehdy ČTK sdělil, že budova velvyslanectví je dlouhodobě nevyhovující technicky i kapacitně. „Bohužel tedy tímto musím zklamat své kolegy v Kyjevě, kteří nebudou mít možnost pořídit novou budovu, ale budeme to řešit formou nějakého pronájmu tak, aby působení české mise v Kyjevě a na Ukrajině bylo důstojné,“ řekl Macinka.
Šéf české diplomacie dnes zopakoval, že původní rozpočet české účasti na výstavě 290 milionů korun, schválený předchozí vládou, nestačil a bylo nutné jej navýšit o dalších 120 milionů korun. Za vzniklou situaci opět kritizoval bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) a bývalého generálního komisaře české účasti na výstavě Ondřeje Sošku. Toho vláda na konci března z funkce odvolala. Soška dříve ČTK sdělil, že své odvolání den před vypršením mandátu považuje za politickou hru a snahu zdiskreditovat úspěšnou českou účast na Expu 2025. Původní plánovaný rozpočet zhruba 500 milionů korun podle něj překročen nebyl.
Na financování české účasti na Expo 2025 se z velké části podílela vláda, která počítala s rozpočtem 290 milionů korun. Z externích zdrojů mělo být původně zajištěno 150 až 210 milionů korun.
V souvislosti s financováním české účasti na světové výstavě podala podle Macinky dvě trestní oznámení Česká centra, ministr chce podat další, třetí trestní oznámení za ministerstvo zahraničí.
Expo 2025 se konalo od 13. dubna do 13. října na umělém ostrově Jumešima v Ósace. Český národní pavilon postavila japonská společnost Daisue. Za dobu trvání výstavy do něj zavítalo přes milion a půl lidí.
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