Generálním komisařem pro Expo 2027 v Bělehradu bude bývalý filmový producent a marketér Kryštof Šafer. Na tiskové konferenci v Praze to uvedli ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Česká prezentace se podle Šafera zaměří na vesmír a kosmonautiku. Téma ale ještě podle Havlíčka musí schválit vláda. Rozpočet na českou reprezentaci činí 120 milionů korun. Havlíček uvedl, že částka se nebude navyšovat. Specializovaná výstava se bude konat příští rok od 15. května do 15. srpna.
„Finální téma ještě musí odsouhlasit vláda, ale už teď mohu prohlásit, že jedním z klíčových témat by měla být kosmonautika spojená s novými technologiemi, protože všichni víme, že vesmír bude velmi důležité téma České republiky v příštím roce,“ řekl Havlíček, jehož resort má na starost přípravu české účasti na Expu.
Šafer si jako hlavní motto zvolil „Česko míří ke hvězdám“ vzhledem k tomu, že příští rok by měl na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS letět český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda. „Chtěl bych koncipovat český stánek tak, že když se budete snažit a budete pilní jako Aleš Svoboda, tak se můžete dostat velmi blízko hvězdám,“ řekl Šafer. Výstava v Bělehradu by podle něj měla být především interaktivní. S Havlíčkem se bude měsíčně scházet a informovat ho o průběhu příprav.
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Kandidátů na generálního komisaře pro Expo 2027 bylo vícero, řekl Havlíček. Při výběru rozhodovaly podle něho striktně manažerské a mezinárodní zkušenosti, kreativita a odbornost při organizování akcí podobného stylu.
Šafer ČTK sdělil, že zkušenosti s řízením rozpočtu ve výši 120 milionů korun zatím nemá, organizační zkušenosti ale získal ve filmovém průmyslu, kde pořádal některé filmové festivaly.
Expo 2027 v Bělohradu se nebude řadit do kategorie světových výstav, nýbrž pouze mezinárodních, podobně jako Expo 2017. Tehdy se výstava konala v kazašské Astaně. Podobně se příští rok v japonské Jokohamě uskuteční také zahradnická výstava Green Expo 2027. Světovou výstavu připravuje Rijád na rok 2030, poslední se konala loni v Ósace.
Předchozího generálního ředitele Ondřeje Sošku, který měl na starosti českou účast na výstavě v Ósace, vláda v březnu odvolala. Macinka už dříve kritizoval bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) a Sošku za nedostatky ve financování českého pavilonu. Dopady tohoto financování podle Macinky mimo jiné ohrožují budoucnost a hospodaření Českých center.
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