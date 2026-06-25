Datové schránky od čtvrtečního večera přejdou na novou doménu datovka.gov.cz. Změna nemá žádný vliv na funkčnost ani samotné služby datových schránek. Jméno schránky a heslo každého uživatele zůstává stejné. Původní doména mojedatovaschranka.cz zatím zůstává aktivní, od konce srpna bude uživatele přesměrovávat na novou adresu. Oznámila to Digitální a informační agentura (DIA) v tiskové zprávě.
Dosud bylo v Česku zřízeno přes pět milionů datových schránek, z toho 1,4 milionu pro nepodnikající fyzické osoby. Změna domény vychází z usnesení vlády, které ukládá všem orgánům státní správy přejít se svými weby a e-mailovou komunikací na jednotnou státní doménu gov.cz za účelem zvýšení ochrany informačních systémů, zlepšení uživatelské přívětivosti, omezení rizika podvodů a zvýšení důvěryhodnosti webové i e-mailové komunikace státních institucí s občany.
Přechod datových schránek na novou doménu bude probíhat ve dvou základních fázích. Od čtvrtečního večera bude fungovat původní adresa mojedatovaschranka.cz vedle nové datovka.gov.cz a všichni uživatelé datových schránek budou o nové doméně informováni. Od 27. srpna budou návštěvníci původní domény již automaticky přesměrováni na novou.
Datovky budou komfortnější: zprávy přestanou mizet a ti, kteří jich mají více, si je budou moci sloučit
Uživatelé, kteří mají hesla ke své datové schránce uložená přímo v prohlížeči počítače, je budou muset při první návštěvě nové domény zadat znovu. Se změnou domény se mění také adresa odesílatele systémových e-mailů, kdy původní adresa notifikace@mojedatovaschranka.cz bude nahrazena novou notifikace@datovka.gov.cz.
V souvislosti s přechodem na novou doménu také od 1. srpna končí možnost přihlásit se přes datovou schránku do webové aplikace Portálu občana. Nadále se do něj bude možné přihlásit pouze prostřednictvím Identity občana, která již vyžaduje vícefaktorové ověření.
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