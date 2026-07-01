Počet narozených dětí se v Česku snižuje rychleji, než se čekalo. „Propad plodnosti ovšem probíhá téměř nezávisle na stupni rozvoje jednotlivých zemí. Zřejmě se celý svět postupně blíží k jednomu dítěti na jednu ženu a tím k výraznému budoucímu poklesu populace,“ popisuje demograf Tomáš Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V Česku – vedle nízkého počtu žen, které by mohly mít děti – vidí hlavní příčinu nečekaného poklesu porodnosti v dopadu sociálních sítí. Ty podle něj podporují nerealistické představy o životě: ukazují totiž, že když mladé lidi nebude svazovat rodina a starost o děti, tak budou krásní, bohatí a známí. „Pak se ženou za touto chimérou a právě rodina zůstává daleko vzadu,“ tvrdí. Míní proto, že žádná prorodinná politika k výraznějšímu počtu každoročně narozených dětí nepomůže. V rozhovoru mluví také o limitech demografických prognóz a možnostech, jak se lze ve vyspělých zemích vyrovnat s populačním poklesem, o pokračující migraci a budoucí etnické podobě Česka.

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Co se dočtete dál

  • Jak moc ovlivňují sociální sítě rozhodování mladých o rodičovství.
  • Jaké jsou limity a nejistoty současných demografických prognóz.
  • Jaké konkrétní prorodinné politiky mají reálnou šanci ovlivnit porodnost.
  • Jak může migrace změnit etnickou podobu Česka.
  • Jaké technologie by mohly zmírnit dopady stárnutí populace.
  • Jaké geopolitické a regionální posuny přinese dlouhodobý populační pokles.
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