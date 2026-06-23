Před soudy znovu obživl čtvrtstoletí starý příběh se zmanipulovanými konkurzy na severu Čech. Zatímco skupina kolem ústeckého soudce Jiřího Berky si již dávno odpykala své tresty, soudy řeší žaloby na stát za to, že na Berku i jím dosazené konkurzní správce dostatečně nedohlížel. Soudci i správci totiž vystupují jako orgány veřejné moci a stát tak za ně zodpovídá.
Náhrady způsobené škody se domáhá jedna z firem, na kterou se skupina kolem Berky a konkurzního správce Daniela Thonata před 24 lety zaměřila: Stavební podnik Ralsko. Soudy již jednu žalobu firmy pravomocně zamítly. Městský soud v Praze ale nyní přikázal obnovu řízení. Tu Obvodní soud pro Prahu 2 projednával minulý týden.
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