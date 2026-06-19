Za placenou bránu „na vlastní nohu“ chodí čím dál více lidí, včetně známých televizních tváří. Platformy s prémiovým obsahem díky tomu začínají oslovovat i starší publikum, zatímco u nejmladších už pomalu naráží na strop. Denisa Hrubešová, šéfka jednoho z nejznámějších těchto nástrojů Forendors, přitom věří, že trh ani po pěti letech výraznějšího rozvoje v Česku stále nedosáhl svého vrcholu.

Úspěch tvůrců však stále častěji stojí na tom, jak dobře se umí s platícími lidmi propojit a zda se s nimi ideálně setkávají i osobně. „Chystáme pro ně proto jednu novinku, která dokáže více propojit online a offline svět,“ popisuje v rozhovoru s HN Hrubešová budoucí plány platformy, která se poprvé přehoupla do zisku.

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Co se dočtete dál

  • Jakou novinku chystá Forendors pro tvůrce a jak bude fungovat.
  • Počet kterých předplatitelů nyní nejvíce roste.
  • Jaké jsou základní zásady úspěchu na platformě typu Forendors.
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