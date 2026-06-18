Pokud vládní koalice prosadí změnu financování veřejnoprávních médií a současně jim i přes inflaci seškrtá peníze na úroveň roku 2008, bude se tím zabývat Ústavní soud. Podnět na zrušení navrženého zákona o financování médií veřejné služby, který ruší koncesionářské poplatky a zavádí financování ze státního rozpočtu, plánují podat někteří senátoři. A zvažují to i opoziční poslanci.
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