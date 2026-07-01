Být šťastný, mít pocit radosti a pohody je pro mnohé z nás překvapivě obtížné. Často může záměrné hledání štěstí dokonce vést k jeho úbytku. Je to jako snažit se chytit mokré mýdlo: čím pevněji ho svíráte, tím rychleji vám vyklouzne. U starých lidí je to ale jinak, zdá se, že vůči tomuto paradoxu jsou z velké části imunní.

Dokládá to i známý výzkum zahrnující 145 zemí, podle jehož zjištění se křivka štěstí ve vztahu k věku podobá svým tvarem písmenu U. Obvykle klesá v polovině dospělosti a vrcholí ve stáří. A to navzdory zhoršení zdraví, množícím se kognitivním poruchám a dalším ztrátám, které často přicházejí s přibývajícím věkem. I tak platí, že starší lidé se obecně cítí šťastnější než mladší dospělí. Jak je to možné? A co se v tomto ohledu můžeme od starších lidí naučit?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakou roli hraje v dosažení štěstí čas, který nám zbývá.
  • Tři tipy na snadnější dosažení radosti a štěstí.
  • Proč je u mladých dospělých často obtížné dosáhnout štěstí.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.