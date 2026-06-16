Červen je poslední měsíc, kdy živnostníci odvádějí minimální odvody na sociální pojištění v původní výši stanovené pro tento rok. Od července se jim ze zákona snižují a podobně klesnou platby také těm, kteří využívají paušální daň. Změnu přináší novela zákona o sociálním pojistném, kterou prosadila vláda Andreje Babiše. Snížení bude platit zpětně od ledna.
Co se dočtete dál
- Jak se sníží povinné odvody.
- Jaký vznikne živnostníkům přeplatek.
- Jak s ním mohou naložit.
- jak se změna dotkne plátců paušální daně.
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