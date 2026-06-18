Navenek to byla relativně očekávatelná zpráva. Mezinárodní expertní skupina potvrdila možnost obnovy pražského Vyšehradského mostu s dlouhodobou životností, ohlásil minulý týden Národní památkový ústav (NPÚ).

„Při odpovídajícím rozsahu zásahu – zahrnujícím opravu, výměnu či zesílení jednotlivých prvků – lze dosáhnout životnosti minimálně 100 let,“ uvedl ústav. Nebylo by to až tak odlišné od toho, co už dříve zjistili zahraniční odborníci na ocelové mosty, jejichž posudek dodalo několik osobností a podnikatelů, kteří se proti bourání mostu z roku 1901 postavili.

Jenže to, co následovalo po zveřejnění NPÚ, překvapilo svou výbušností.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak reaguje na závěry expertní skupiny vedení Správy železnic?
  • Proč vlastně NPÚ zveřejnil tolik detailů o jejím jednání?
  • A jaké jsou teď šance na zachování mostu.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se