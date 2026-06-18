Navenek to byla relativně očekávatelná zpráva. Mezinárodní expertní skupina potvrdila možnost obnovy pražského Vyšehradského mostu s dlouhodobou životností, ohlásil minulý týden Národní památkový ústav (NPÚ).
„Při odpovídajícím rozsahu zásahu – zahrnujícím opravu, výměnu či zesílení jednotlivých prvků – lze dosáhnout životnosti minimálně 100 let,“ uvedl ústav. Nebylo by to až tak odlišné od toho, co už dříve zjistili zahraniční odborníci na ocelové mosty, jejichž posudek dodalo několik osobností a podnikatelů, kteří se proti bourání mostu z roku 1901 postavili.
Jenže to, co následovalo po zveřejnění NPÚ, překvapilo svou výbušností.
Co se dočtete dál
- Jak reaguje na závěry expertní skupiny vedení Správy železnic?
- Proč vlastně NPÚ zveřejnil tolik detailů o jejím jednání?
- A jaké jsou teď šance na zachování mostu.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.