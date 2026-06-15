Léky na hubnutí nové generace přinesly zcela unikátní možnosti v léčbě obezity. Ta sužuje většinu vyspělého světa včetně Česka a nese s sebou řadu komplikací, které dlouhodobě zatěžují zdravotní systém. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) by byl pro, aby se tyto medikamenty, podobně jako v jiných státech, zpřístupnily více lidem a nejtěžším případům je začaly proplácet pojišťovny. Začít chce u dětí, mezi nimiž procento nezdravé váhy neustále roste. Podle expertů ale smí být dětem podávané jen za přísných podmínek.

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Co se dočtete dál

  • Za jakých podmínek by mohly děti dosáhnout na léky na hubnutí.
  • Před čím v této souvislosti varují odborníci.
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