Dostavba jaderné elektrárny Dukovany, na kterou vláda plánuje půjčit stovky miliard korun, by se v příštích letech vůbec nemusela objevit ve státním rozpočtu. Záměr ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by tak umožnil přesun peněz na výstavbu, aniž by se to promítlo do současného schodku veřejných rozpočtů. Přitom by se podle resortu financí vše odehrálo v souladu s evropskými pravidly. Podobnou cestu už dnes pro své investice využívají obce.
Teď je to ale podle ministryně poprvé, co tento způsob financování využije také stát. „Vyjmutí půjčky ze státního rozpočtu je zcela v souladu s evropskými účetními pravidly,“ uvedla Schillerová pro HN. Změna je součástí legislativních změn rozpočtových pravidel, které čekají na schválení Senátem.
Co se dočtete dál
- Co zamýšlí ministryně financí Alena Schillerová.
- Jak vyvede stovky miliard ze státního rozpočtu.
- Kde se inspirovala.
- Co na to říkají experti.
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