Současné nastavení pracovního trhu nepřeje mladým lidem na začátku kariéry. Vlivem úspor i postupného zavádění umělé inteligence do svého chodu si firmy více promýšlí, koho se jim vyplatí přijmout. Česká data přitom začínají ukazovat na jednu skupinu, které trvá sehnání první práce nejdelší dobu: na ženy, které zrovna vychodily vysokou.
Co se dočtete dál
- Proč se mladým ženám daří hůře sehnat práci než mužům.
- Jakou roli v tom hraje kvalifikace a jakou mateřství.
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