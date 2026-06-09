Brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka, řekla v úterý ČTK mluvčí sekce pátrání Generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Bližší informace k případu neuvedla.
„Jedná se o největší záchyt v historii České republiky,“ informovala mluvčí. Kvůli vyšetřování nemohla sdělit podrobnosti, tedy například kde celníci kratom zadrželi či jestli byli v této souvislosti zadrženi nějací lidé. Celníci podle ní poskytnou informace v dalších dnech.
Kratom v Česku figuruje na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem, dospělí lidé si jej mohou koupit v licencovaných prodejnách. Licenci na prodej kratomu má podle seznamu ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Užívání kratomu v Česku výrazně roste, zkušenost s ním má až několik procent dospělých a více než desetina mladých.
Kratom je ve firmách velké téma, berou ho manažeři i dělníci. Oproti heroinu ho ale klasické testy neodhalí, říká adiktolog
Současná vláda se chystá legální prodej zpřísnit a důsledně potírat prodej nelegální. O zákazu kratomu vláda před nedávnem jednala, rozhodnutí ale odložila. Kratom pokládá za velmi rizikovou látku a poukazuje na závažné intoxikace zejména mladých lidí.
Do Česka bylo loni dovezeno rekordních 490 tun kratomu, meziročně o 134 tun víc. Od roku 2021 import kratomu ze zemí mimo Evropskou unii vzrostl šestnáctinásobně. Importovaných 490 tun kratomu odpovídá zhruba 160 až 250 milionům dávek.
Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. Hlavním rizikem spojeným s jeho užíváním je možnost vzniku závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky kratomu patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist