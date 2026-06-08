Ministerstvo financí se opakovaně snaží přimět obce, aby držely volné prostředky na svých účtech v České národní bance. Vyzýval je k tomu bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), stejně jako jeho nástupkyně Alena Schillerová (ANO). Úspěchy však zaznamenali minimální, obce drží ve státní pokladně řádově jen procenta svých přebytků na účtech, většinou využívají služeb komerčních bank. Schillerová proto jedná s ČNB, aby pro ně vytvořila atraktivní bankovní aplikaci, která bude komerčním ústavům konkurovat.
Co se dočtete dál
- Proč stát chce, aby obce držely prostředky v centrální bance.
- Jak toho chce docílit.
- Co na to říkají obce.
- Jak to vidí komerční banky.
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