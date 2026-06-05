Anabáze kolem volby nového ombudsmana je u konce. Nástupkyní Stanislava Křečka se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. A to i přesto, že expertní komise, která letos podle standardů OSN vznikla, jí udělila nejhorší hodnocení ze všech uchazečů. Komise byla zřízena proto, aby se zabránilo politizaci takto výrazných funkcí.
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