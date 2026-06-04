Pražský Kampus ČSOB hostil ve čtvrtek večer vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže Zelená obec roku, která oceňuje inovativní přístup obcí k udržitelnému rozvoji. Hlavním tématem soutěže bylo letos udržitelné bydlení. První místo v kategorii obcí do 1000 obyvatel získal Prosetín z Pardubického kraje, mezi obcemi nad 1000 obyvatel pak vyhrál Bělotín z Olomouckého kraje. V kategorii Velké a statutární město zvítězil Rožnov pod Radhoštěm ze Zlínského kraje. Ocenění Sociální počin roku získaly Šlapanice ležící v Jihomoravském kraji.
A za co konkrétně byli letošní vítězové soutěže oceněni? V Prosetíně našli způsob, jak problémy, jimž čelí většina obcí, přetvářet ve výhody. Šetří tak statisíce korun. „Čistička vody produkuje velké množství odpadního kalu. Jeho odvoz nás stál čtvrt milionu ročně. Proto jsme vybudovali sušičku, kde kal odvodňujeme. Ztratí většinu své váhy i objemu,“ vysvětluje část zajímavého řetězce starosta Prosetína Michal Vychroň. Z usušeného kalu pak obec vyrábí pelety, kterými lze topit nebo obohacovat zemědělskou půdu.
Fotovoltaika na úřadě není nic zvláštního, zelená témata už jsou zcela běžná, říká Ján Lučan
„Současně jsme vybudovali komunitní kompostér, kam svážíme veškerý bioodpad z obce. Kompost generuje obrovské množství tepla a my jej pomocí jednoduchého výměníku vedeme do sušárny kalu. Neplatíme za teplo, neplatíme za likvidaci bioodpadu a neplatíme ani za likvidaci kalu,“ popisuje Vychroň jeden z mnoha inspirujících projektů obce.
Zelená obec roku 2026
Kategorie do 1000 obyvatel
1. místo Prosetín
2. místo Vohančice
3. místo Bezděkov nad Metují
Kategorie nad 1000 obyvatel
1. místo Bělotín
2. místo Touškov
3. místo Mokrá-Horákov
Kategorie Velké a statutární město
vítěz Rožnov pod Radhoštěm
Kategorie Sociální počin roku
vítěz Šlapanice
Bělotín byl v 90. letech označován jako obec na odpis. Dnes má plnou školu i školku a intenzivně pracuje na tom, aby fungoval co nejvíce soběstačně. „Jsme v zátopové oblasti, potřebujeme být energeticky nezávislí. Proto máme všechny důležité budovy osazené fotovoltaikou, bateriovými úložišti a tepelnými čerpadly. Nová hasičárna bude sloužit jako rezervoár pitné vody pro krizové situace,“ říká starosta Eduard Kavala.
Jaké výzvy stojí před většími městy, pak popsal starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera: „Chceme moderní město s vysokou kvalitou života. A to nejdůležitější, co k tomu potřebujeme, je dostupné bydlení,“ říká. „Proto přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty. Do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví,“ líčí starosta způsob, jakým město situaci řeší.
Vyhlášení Zelené obce roku bylo letos součástí konference Udržitelná budoucnost obcí. „Energetická soběstačnost, adaptace na klimatické změny, modernizace veřejných budov nebo dostupné bydlení jsou témata, která dnes obce řeší prakticky každý den. Soutěž Zelená obec roku ukazuje, že po celé republice vznikají zajímavá řešení, která mohou inspirovat i ostatní samosprávy a že i složité problémy lze řešit promyšleně, dlouhodobě a s aktivním zapojením místních komunit,“ řekl Ján Lučan, člen představenstva ČSOB odpovědný za komerční bankovnictví.
Soutěž Zelená obec roku hodnotí zejména dlouhodobou vizi, inovativnost, ekonomickou smysluplnost projektů a jejich přínos pro místní komunitu. Vítězové letošního ročníku si rozdělili finanční podporu v celkové výši 1,4 milionu korun a získali také odborné poradenství od skupiny ČSOB.
Organizátory soutěže jsou banka ČSOB a Hospodářské noviny, pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR, Státního fondu životního prostředí a České rady pro šetrné budovy. Odborným garantem letošního ročníku je Nadace Veronica.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist