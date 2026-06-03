Po více než půlroční pauze odstartuje koncem června Nová zelená úsporám, přes kterou stát podporuje lidi při pořízení fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla nebo zateplení domu. Na spuštění populárního dotačního programu, který byl od loňského listopadu zastaven, čekaly kromě domácností také instalační firmy.
Ačkoliv už podpora není ve srovnání s minulostí tak štědrá, fotovoltaický byznys si od ní slibuje oživení trhu, který v posledních letech zažívá útlum.
Data, která mají HN k dispozici, ukazují, jak se ochlazení poptávky promítlo do počtu společností, které se na montáž solárních elektráren či tepelných čerpadel zaměřují.
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