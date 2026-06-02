Státní úhrada čistých nákladů na základní služby poskytované Českou poštou se zřejmě sníží z nynějších až dvou miliard korun ročně na nejvýše 1,5 miliardy korun. Pokles tohoto limitu předpokládá novela skupiny poslanců koaličního hnutí ANO, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Důvodem podle předkladatelů je, že Evropská komise stanovila jako strop kompenzací právě 1,5 miliardy Kč. Projednáním tohoto bodu skončilo úterní jednání Sněmovny a poslanci se sejdou opět ve středu ráno.
Předloha, kterou se mění některé zákony na úseku vnitřní správy, rovněž posouvá některé termíny související s elektronizací veřejné správy například u spisové služby. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) před poslanci potvrdil, že navrhované změny vznikaly ve spolupráci s ministerstvem vnitra a reagují na zjištěné problémy.
Zvýšení mezní částky státní úhrady České poště o půl miliardy na dvě miliardy korun schválil Parlament spolu se změnami vyplácení náhrady loni s účinností od letoška. Nynější novela poslanců ANO navrací podle zdůvodnění předchozí stav, aby se podle důvodové zprávy odstranilo riziko nesouladu s rozhodnutím Evropské komise o mechanismu podpory včetně výše kompenzace z loňského července. Zástupce předkladatelů Hubert Lang (ANO) před poslanci popsal, že Evropská komise schválila podporu České poště pouze do 1,5 miliardy Kč, čímž vzniká přímý rozpor s evropskými pravidly. Pokud by zákon horní hranici nesnížil, vznikl by rozpor s evropskými pravidly a hrozilo by i zablokování kompenzací.
"Jedna se o první krok, který pomůže k finanční stabilizaci České pošty. Jsme za rozhodnuti Sněmovny rádi a věříme, že celý legislativní proces zajistí financování univerzální služby," řekl ČTK mluvčí pošty Matyáš Vitík.
Ministr Metnar již v dubnu řekl, že se Česká pošta dostala kvůli loňské novele poštovního zákona do problémů. Zvýšení platby podléhá nové evropské notifikaci, která podle náměstka ministra Lukáše Klučky může trvat dva roky. Pošta by se proto mohla dostat do platební neschopnosti.
Pošta za loňský rok vykázala podle Metnarova dřívějšího vyjádření bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy Kč. Balíkové služby vykázaly ztrátu 2,5 miliardy Kč. Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada ale chce zachovat pobočkovou síť i asi 19 tisíc zaměstnanců.
Novela poslanců ANO také posouvá o další dva roky na leden 2029 povinnost používání atestované elektronické spisové služby pro ústřední správní úřady a o tři roky pro ostatní úřady. Výjimku z povinnosti mají nově mít také bezpečnostní sbory včetně Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a také Vojenská policie. Lang řekl, že za současného stavu by řada institucí porušovala zákon bez vlastního zavinění.
Dvouletý odklad na polovinu ledna 2029 navrhli poslanci ANO pro spuštění poslední části systému eLegislativa, která se týká projednávání novelizací zákonů. Setrvání na nynějším termínu v polovině ledna 2027 by podle nich znamenalo nasazení systému, který neumí pracovat s pozměňovacími návrhy, tak jak vyžaduje nynější parlamentní praxe. Metnar řekl, že vnitro chce získaný čas využít k zásadní modernizaci editačního prostředí, protože vychází ze zastaralých návrhů, které už neodpovídají požadavkům na uživatelský komfort a technologický rozvoj. Předloha posouvá z ledna 2027 na červenec 2028 také spuštění matričního informačního systému.
Poslankyně Pirátů Michaela Moricová varovala před tím, aby se z odkladu projektů nestal nový standard. Za pár let by se podle ní mohli poslanci setkat se stejnou větou, že něco není připravené, i když se do toho nalily miliony ze státního rozpočtu.
